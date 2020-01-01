Теперь деньги можно хранить, отправлять и тратить в одном приложении. Наш международный банковский счет для живущих за рубежом, студентов и путешественников.
Перевести деньги на Украину
Международные переводы на карты Mastercard на Украину без комиссии.
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Без комиссии на карты Mastercard
Переводите деньги на карты Mastercard без комиссии
Зайдите в приложение Paysend или на сайт paysend.com.
Перейдите к совершению перевода и выберите отличную от вашей страну получателя.
Выберите перевод «На карту» и введите данные карты получателя. Для получения скидки необходимо ввести карту Mastercard.
Введите сумму перевода. Валютный курс известен до совершения перевода.
Введите данные вашей карты и подтвердите перевод.
Готово! Комиссия составит 0 RUB за один международный перевод ежемесячно.
2 204 512 счастливых клиентов уже доверяют Paysend
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Совершайте и отслеживайте переводы, где бы Вы ни находились.
Быстрый, безопасный и недорогой способ перевести деньги на Украину
Доступные способы отправки на Украину
Преимущества Paysend
Глобальная сеть денежных переводов
С нами уже более 90 стран и география продолжит расширяться.
Фиксированная комиссия
Вся информация о транзакции доступна до выполнения перевода.
Разнообразные способы переводов
Переводите деньги так, как Вам удобно – на банковские карты и счета, или просто по номеру мобильного.
Мгновенная отправка переводов
Все переводы обрабатываются Paysend в течение нескольких секунд.
Гарантия безопасности транзакций
Переводы соответствуют требованиям международных платежных систем.
Круглосуточная поддержка пользователей
Мы будем рады помочь вам в любое время дня и ночи.
Наша география
Как отправить перевод на Украину?
Нажмите на кнопку “Регистрация” и заполните информацию о себе. Мы попросим вас указать ваш мобильный номер телефона, имя, фамилию и адрес проживания.
- Зарегистрируйтесь в Paysend
Нажмите на кнопку “Новый перевод”, выберите способ перевода, укажите сумму перевода, а также реквизиты отправителя и получателя.
- Совершите первый перевод
Проверьте реквизиты перевода, сумму перевода, невероятно выгодный обменный курс и низкую комиссию за перевод, а затем подтвердите операцию.
- Убедитесь, что все заполнено правильно
- Установите приложение
Посетите наш Центр поддержки, где вы сможете найти ответы на самые часто задаваемые вопросы. Если вы желаете получить консультацию у специалиста поддержки, вы всегда можете связаться с нами в онлайн чате или написать письмо на help@paysend.com. Команда поддержки Paysend всегда на связи и готова помочь вам. И днем, и ночью.
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