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  • Более 1,9 млн клиентов

  • Круглосуточная поддержка пользователей

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Преимущества Paysend

  • Глобальная сеть денежных переводов

    С нами уже более 80 стран и география продолжит расширяться.

  • Фиксированная комиссия

    Вся информация о транзакции доступна до выполнения перевода.

  • Разнообразные способы переводов

    Переводите деньги так, как Вам удобно – на банковские карты и счета, или просто по номеру мобильного.

  • Мгновенная отправка переводов

    Все переводы обрабатываются Paysend в течение нескольких секунд.

  • Гарантия безопасности транзакций

    Переводы соответствуют требованиям международных платежных систем.

  • Круглосуточная поддержка пользователей

    Мы будем рады помочь вам в любое время дня и ночи.

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